Общество

ФАС сообщила о нормализации цен на имбирь

14:15, 12 апреля 2020 27
Фото: pixabay.com

Резкий скачок цен на имбирь был вызван действиями недобросовестных торговцев и «спекулянтов», сообщили в Федеральной антимонопольной службе. В настоящий момент крупные торговые сети установили справедливую цену на продукт.

В СМИ и Интернете появилась недостоверная информация о пользе имбиря для лечения и профилактики коронавируса, что привело к ажиотажному спросу. Продавцам пришлось установить цены в диапазоне от трёх до семи тысяч рублей за килограмм.

Магазинам удалось устранить дефицит, и проблема решилась благодаря рыночным механизмам, передаёт «Интерфакс».

Это тот самый случай, когда методы здоровой и развитой конкуренции бывают намного эффективнее карательных мер, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее NEWS.ru писал, что ряд магазинов обязались продавать ряд социально значимых товаров по отпускной цене поставщиков, без наценки.

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