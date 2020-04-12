ФАС сообщила о нормализации цен на имбирь

Резкий скачок цен на имбирь был вызван действиями недобросовестных торговцев и «спекулянтов», сообщили в Федеральной антимонопольной службе. В настоящий момент крупные торговые сети установили справедливую цену на продукт.
В СМИ и Интернете появилась недостоверная информация о пользе имбиря для лечения и профилактики коронавируса, что привело к ажиотажному спросу. Продавцам пришлось установить цены в диапазоне от трёх до семи тысяч рублей за килограмм.
Магазинам удалось устранить дефицит, и проблема решилась благодаря рыночным механизмам,
Это тот самый случай, когда методы здоровой и развитой конкуренции бывают намного эффективнее карательных мер, — подчеркнули в ведомстве.
Ранее NEWS.ru писал, что ряд магазинов обязались продавать ряд социально значимых товаров по отпускной цене поставщиков, без наценки.
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