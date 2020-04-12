ФАС сообщила о нормализации цен на имбирь

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Беспорядки и пожар в колонии строго режима № 15 в Иркутской области могли быть тщательно спланированы заключёнными. Эта версия в числе прочих рассматривается следствием, рассказал уполномоченный по правам человека в регионе Виктор Игнатенко.

По его словам, в пользу этой версии свидетельствуют обнаруженные в колонии несколько телефонов с возможностью выхода в Интернет, а также действия участников бунта. Прошли туда, в промзону, очень организованно, бензин...