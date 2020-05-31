Медики предложили лечить тяжёлую депрессию «Кетамином»

https://static.news.ru/photo/73ab8f44-a3f5-11ea-b445-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Шведские психиатры предложили использовать анестетик «Кетамин» для лечения тяжёлых депрессий. По их мнению, малые дозы препарата выполняют важную функцию — воздействуют на рецепторы серотонина в мозге человека.

Эффективность вещества определили с помощью позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ). Учёные считают, что низкий уровень указанного гормона говорит о затяжном заболевании. «Кетамин» позволяет увеличивать концентрацию другого гормона — дофамина, благодаря которому люди испытывают положительные эмоции, пишет журнал Translational Psychiatry.

Снизить тревогу и улучшить настроение можно, повысив уровень серотонина в организме. Для этого достаточно скорректировать рацион питания, рассказала врач-психиатр Московской области Ольга Сиволдаева. По её словам, выработке «гормона счастья» помогают продукты-антидепрессанты: бананы, грецкие орехи и шпинат.

Ранее NEWS.ru выяснил, насколько антидепрессанты и успокоительные пользовались популярностью у россиян с начала эпидемии коронавируса в стране. Оказалось, что пик продаж таких препаратов пришёлся на март, когда начали действовать первые антикризисные меры, закрываться границы между государствами и целые сегменты бизнеса.