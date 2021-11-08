Медики объяснили, у кого нет шансов выжить на ИВЛ

Учёные из Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ) провели новое исследование, где выделили три ключевых фактора, которые можно использовать для прогноза выживаемости больных COVID-19, подключённых к аппарату ИВЛ. Об этом сообщают «Известия».

В перечне оказались оценка по шкале для определения степени полиорганной недостаточности (SOFA), соотношение числа нейтрофилов к лимфоцитам и количество провоспалительных цитокинов. В первом случае речь идёт об оценке состояния основных систем организма: дыхательной, коагуляционной, печеночной, сердечно-сосудистой, неврологической, почечной. Чем выше показатель, тем хуже состояние пациента.

По результатам исследования, учёные установили, что на состояние больного коронавирусом в большей степени влияет стаж хронических заболеваний, а не наличие таковых. Чаще всего к ИВЛ подключали людей старше 65 лет. При этом больше всего смертность наступала у мужчин.

Ранее генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ» кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что второй компонент вакцины от коронавируса можно ввести не на 21-й, а на 28-й день после первой фазы, это поможет повысить количество антител. Эксперт при этом отметил, что если ввести второй компонент позже, то иммунитет к COVID-19 полноценно выработается через полтора месяца.