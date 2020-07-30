Врач назвал восемь первых признаков онкологии

https://static.news.ru/photo/67ac03aa-d25c-11ea-83cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Онкология стоит на втором месте среди причин смертности населения всех стран мира. По мнению врачей, вовремя распознать патологию можно по восьми признакам, которые являются своего рода сигналами опасного заболевания.

Онкология уносит много жизней, в частности, и среди людей до 45 лет, а это трудоспособное население. Поэтому нужно уметь распознавать первые признаки, которые могут сигнализировать о данной проблеме, — заявил в интервью «АиФ» терапевт, профессор и заслуженный деятель науки РФ Аркадий Верткин.

Среди симптомов, на которые надо обратить внимание, специалист выделил изменение ритма дефекации и мочеиспускания, кровянистые выделения, уплотнения или опухоли в груди,мошонке или других местах.

Кроме того, насторожить пациента должны незаживающие язвы, затруднение глотания, изменение внешнего вида родинок и бородавок. Также подозрение вызывает долго не проходящий кашель и осиплый голос. Все эти признаки должны стать причиной посещения врача и диспансеризации, пояснил медик.

Ранее NEWS.ru писал, что программа по ранней диагностике самых распространённых онкологических заболеваний начинается в Москве 30 июля. Горожане смогут бесплатно пройти проверку в 66 медицинских учреждениях. Всем москвичам рекомендуется сдать анализ кала на скрытую кровь, женщинам старше 18 лет — пройти диагностику шейки матки, женщинам от 18 до 39 лет — сделать УЗИ молочных желёз, а женщинам в возрасте от 40 лет — пройти маммографию. Мужчинам старше 45 лет стоит сдать анализ крови на простат-специфический антиген.