Москвичи смогут бесплатно провериться на рак

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Программа по ранней диагностике самых распространённых онкологических заболеваний начинается в Москве 30 июля. Горожане смогут бесплатно пройти проверку в 66 медицинских учреждениях.

Заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова призвала жителей мегаполиса воспользоваться этой возможностью, говорится на сайте администрации Москвы.

Самое главное для успешного лечения онкологических заболеваний — это раннее выявление патологий. С учётом отложенного спроса на скрининговые программы, который сложился за время пандемии, особенно важно обеспечить горожан общедоступной и удобной возможностью пройти исследования, — подчеркнула она.

Всем горожанам рекомендуется сдать анализ кала на скрытую кровь, женщинам старше 18 лет — пройти диагностику шейки матки, женщинам от 18 до 39 лет — сделать УЗИ молочных желёз, а женщинам в возрасте от 40 лет — пройти маммографию. Мужчинам старше 45 лет стоит сдать анализ крови на простат-специфический антиген.

В программе смогут принять участие люди с московским полисом обязательного медицинского страхования. Для записи на сайте Депздрава города необходимо выбрать медучреждение и записаться по телефону. Результаты появятся в системе ЕМИАС и медицинской карте на сайте mos.ru. Если потребуются дальнейшие исследования, с пациентом свяжется врач, который направит человека на дальнейшую диагностику.

Ранее NEWS.ru писал, что руководитель научного направления «Оптимальное питание ФИЦ питания и биотехнологии» Александр Батурин посоветовал россиянам сократить потребление хлеба, колбасы и домашних консервов, чтобы уменьшить количество потребляемой соли. По его словам, чрезмерное потребление соли и сахара приводит к развитию диабета, онкологии, остеопорозу, ожирению и другим заболеваниям.