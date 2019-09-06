https://static.news.ru/photo/e325f724-d1fa-11e9-8212-fa163e074e61_660.jpg Фото: John Rowley/moodboard/Global Look Press

Медики сообщают, что употребление некоторых продуктов может улучшить мозговую деятельность, а других — нанести существенный вред.

Эксперты разделили продукты на три категории: те, которые надо обязательно добавить в рацион, чтобы улучшить работу мозга, те, которые будет не лишним употреблять, и продукты, от которых стоит отказаться. К наиболее полезным относятся ягоды, орехи, рыба и другие морепродукты.

Кроме того, доказано, что употребление в пищу оливкового масла и свежих овощей способствует улучшению работы головного мозга. Медики также рекомендуют включить в рацион фрукты, молочную продукцию, мясо птицы и зерновые продукты.

К вредной пище специалисты отнесли жареную еду, красное мясо, жирные молочные продукты из цельного молока, полуфабрикаты и соль, пишет « Медикфорум ».

Как ранее писал News.ru, чрезмерное употребление солёной пищи может привести к необратимым последствиям в организме и ухудшению здоровья. Его переизбыток может стать причиной хронических головных болей из-за расширения сосудов головного мозга.