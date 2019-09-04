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Чрезмерное употребление солёной пищи может привести к необратимым последствиям в организме и ухудшению здоровья. Об этом заявили медики американской кардиологической ассоциации.

Главным признаком избытка соли в организме является жажда, которая, в свою очередь ведёт к появлению отёков и постоянной сухости во рту.

Отмечается, что пациенты часто жалуются на раздутый живот, а также значительные отёки ног и лица.

Кроме того, любовь к солёной пище может стать причиной хронических головных болей из-за расширения сосудов головного мозга.

Передозировка натрия может привести и к повышению артериального давления, так как излишняя соль увеличивает нагрузку на сердце.

Медики также предупредили, что солёная пища ведёт к нарушениям в работе почек и мочевыводящей системы, сообщает портал «МедикФорум».

Для нормального функционирования организма соль необходимо употреблять в малых количествах. Рекомендуется съедать в день не более одной чайной ложки соли.

Ранее News.ru писал о том, что законопроект Минздрава РФ предполагает использование исключительно йодированной соли при изготовлении продуктов питания. Производителей хлебобулочных изделий хотят обязать обогащать продукцию йодом с 1 июня 2020 года, всех остальных — с 1 июня 2022 года. Только соль с содержанием йодата калия (первый, высший сорта и «Экстра») должна будет продаваться в России с 1 июня 2021 года.