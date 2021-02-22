Медики назвали неожиданные симптомы рака

https://static.news.ru/photo/6ba2dee0-758e-11eb-92d5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медики назвали признаки, на которые следует обратить внимание, так как это могут быть симптомы рака. Это трудности с глотанием, обвисшие веки, охриплость, вздутие живота и изменение цвета мочи.

Как правило, на ранних стадиях симптомы рака достаточно трудно обнаружить, так как они не вызывают болезненных ощущений, приводит мнение врачей издание Express. Поэтому стоит обратить внимание на, казалось бы, незначительные сбои в организме.

Трудности с глотанием могут свидетельствовать о раке пищевода, отвисшие веки — об опухоли в лёгких, охриплость может указывать на рак гортани. Вздутие живота может являться симптомом рака яичников. А изменение цвета мочи на тёмно-коричневую может быть признаком рака поджелудочной железы. Моча с красным оттенком может свидетельствовать о раке почек, мочевого пузыря или простаты.

Онколог Михаил Мяснянкин назвал три неочевидных признака рака ротовой полости. Медик подчеркнул, что если удаётся диагностировать рак на ранней стадии, то он весьма успешно лечится и не становится «смертельным приговором».

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