Врач назвал продукты, вызывающие рак

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Канцерогены, содержащиеся в целом ряде продуктов, способны провоцировать у человека онкологические заболевания. Об этом сообщил доктор химических наук, профессор Яков Яшин.

По словам Яшина, когда люди готовят мясные или мучные блюда и нагревают продукты выше 120 градусов, в этот момент в них начинают образовываться два типа канцерогенных веществ.

Они вызывают в наших клетках мутации и способствуют развитию рака, — цитируют профессора «Аргументы и факты».

Яшин советует гражданам, дабы не подвергать организм смертельному риску, отказаться от употребления копчёного мяса, колбасы, сыра, а также от хлеба, печенья, чипсов, приготовленного на углях мяса, а также орехов — арахиса и фисташек.

Однако профессор поспешил успокоить и назвал продукты, которые помогут защитить организм от опухолей или приостановят развитие онкологических заболеваний. К ним относятся зелёный чай, какао, красное вино, фрукты — в первую очередь жёлтые и оранжевые, ягоды клюквы и винограда, лук, куркума и травы, оливки, оливковое масло, помидоры, красная рыба и икра, креветки, водоросли, горчица, капуста, лён, рожь, тыква и репа.

Ранее врач назвал три неочевидных симптома рака. Онколог Михаил Мяснянкин сообщил, что есть три скрытых симптома, которые могут свидетельствовать о раке рта: онемение губ, покалывание в нёбе и боль.