Врач назвал три неочевидных симптома рака

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Онколог Михаил Мяснянкин сообщил, что есть три скрытых симптома, которые могут свидетельствовать о рака рта: онемение губ, покалывание в нёбе и боль.

Если пациент отмечает онемение в области верхней или нижней губы, покалывание в области неба, а также появление определенных болевых ощущений, то, в первую очередь, нужно обратиться к специалисту, — призвал он.

Он отметил, что такие ощущения обычно появляются на далеко зашедшей стадии рака — прорастании опухолевого процесса в нервы и сосудистые пучки.

Также человеку стоит обратить внимание на состояние языка, щёк и нёба. Если на них есть какие-то ранки, налёт, или они поменяли цвет также лучше сходить к врачу, рассказал он Пятому каналу.

В зоне риска находятся люди, которые часто употребляют алкоголь, или потребляют различные жевательные смеси. Также возможной причиной возникновения рака ротовой полости может стать постоянная механическая травма слизистой о металлические протезы.

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