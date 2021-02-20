Врач назвал три неочевидных симптома рака

Онколог Михаил Мяснянкин сообщил, что есть три скрытых симптома, которые могут свидетельствовать о рака рта: онемение губ, покалывание в нёбе и боль.
Если пациент отмечает онемение в области верхней или нижней губы, покалывание в области неба, а также появление определенных болевых ощущений, то, в первую очередь, нужно обратиться к специалисту, — призвал он.
Он отметил, что такие ощущения обычно появляются на далеко зашедшей стадии рака — прорастании опухолевого процесса в нервы и сосудистые пучки.
Также человеку стоит обратить внимание на состояние языка, щёк и нёба. Если на них есть какие-то ранки, налёт, или они поменяли цвет также лучше сходить к врачу,
В зоне риска находятся люди, которые часто употребляют алкоголь, или потребляют различные жевательные смеси. Также возможной причиной возникновения рака ротовой полости может стать постоянная механическая травма слизистой о металлические протезы.
Как ранее писал NEWS.ru, доктор Александр Мясников назвал идеальный продукт. Ни одного изъяна в плане питательности врач и телеведущий Александр Мясников не видит в бобовых. Они содержат клетчатку, которая необходима для здорового функционирования организма.