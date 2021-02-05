Доктор Мясников назвал идеальный продукт

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Ни одного изъяна в плане питательности врач и телеведущий Александр Мясников не видит в бобовых. Они содержат клетчатку, которая необходима для здорового функционирования организма.

В эфире телеканала «Россия 1» он подчеркнул , что бобы также снижают риск рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Гипертоникам они полезны из-за большого количества растительного белка.

При этом в бобовых минимум калорий, есть витамины группы В и микроэлементы: селен и калий, также необходимые при гипертонии.

Я вот даже пытаюсь найти какой-то вред от бобовых. Никакого, кроме метеоризма, — сказал врач.

Кстати, чтобы не мучиться от вздутия после поедания этих продуктов, Мясников посоветовал замачивать их с вечера и варить утром без соли.

Ранее доктор рассказал, что неправильный приём слабительных препаратов может довести до смертельной опасности. Мясников напомнил, что несмотря на разные принципы действия, слабительные препараты «вымывают из кишечника всё». Это может привести к сильнейшим водно-электролитным нарушениям.