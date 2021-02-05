Мясников предупредил об опасности слабительных

https://static.news.ru/photo/f05c6da2-687f-11eb-8a3c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неправильный приём слабительных препаратов может привести к смертельной опасности. Об этом заявил главный врач городской клинической больницы № 71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников.

Мясников напомнил, что несмотря на разные принципы действия, слабительные препараты «вымывают из кишечника все». Это может привести к сильнейшим водно-электролитным нарушениям.

Потеря воды сама по себе может привести к обезвоживанию, а оно, в свою очередь, к аритмии сердца, — отметил он в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников добавил, что врачи в других странах не выписывают слабительные препараты больше чем на неделю. Считается, что их более длительное применение может привести к смертельным последствиям.

Ранее Александр Мясников рассказал о последствиях, с которыми могут столкнуться люди, решившие снизить вес с помощью кето-диеты. При кето-диете питаются одним жиром, полностью исключая углеводы и сохраняя немного белка. В результате человек может столкнуться с симптомами, схожими с симптомами простуды — ломотой в теле, усталостью, ознобом, чувством тревоги, мышечной слабостью, бессонницей. Кроме того, возможны нарушение сердечного ритма, неправильная работа кишечника и неврологические проблемы, писал NEWS.ru.