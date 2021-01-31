Доктор Мясников предупредил об опасности популярной диеты

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Главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников рассказал о последствиях, с которыми могут столкнуться люди, решившие снизить вес с помощью кето-диеты.

По эффекту эта диета не выше остальных. Да, снижается вес, но давайте посчитаем убытки. Наличие кетоновых тел может привести к нежелательным последствиям, — рассказал эксперт в эфире телеканала «Россия 1».

Он пояснил, что при кето-диете питаются одним жиром, полностью исключая углеводы и сохраняя немного белка. В результате человек может столкнуться с симптомами, схожими с симптомами простуды — ломотой в теле, усталостью, ознобом, чувством тревоги, мышечной слабостью, бессонницей. Кроме того, возможны нарушение сердечного ритма, неправильная работа кишечника и неврологические проблемы.

Если у вас есть силы соблюдать жёстко кето-диету, значит вы можете похудеть без всякой кето-диеты, — сказал Мясников.

По его словам, чтобы похудеть, достаточно снизить калорийность потребляемой пищи, заниматься физической активностью и питаться сбалансированно.

Ранее Александр Мясников рассказал об опасности некоторых видов биологически активных добавок. По словам эксперта, некоторые БАДы содержат в себе гормоны и запрещённые вещества. Он вспомнил о своём знакомом, который хотел похудеть при помощи таких таблеток, но чувствовал, что с ними что-то не так. В результате лабораторной экспертизы выяснилось, что препараты содержали мощное наркотическое вещество.

Другой знакомый доктора рассказал о добавках, которые принимал для улучшения потенции. Он был доволен эффектом, но жаловался на побочный эффект в виде жёлтых кругов перед глазами. Лабораторный анализ показал, что препарат в сочетании с нитроглицерином может быть смертельно опасным.

Мясников уточнил, что очень часто в БАДах присутствуют гормоны щитовидной железы, соли тяжёлых металлов и обезболивающие. Он призвал быть внимательными с биологически активными добавками, писал NEWS.ru.