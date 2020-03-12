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Учёные выявили неочевидные симптомы болезней сердца. По их данным, к тревожным признакам можно отнести складку на мочке уха и белое кольцо вокруг радужной оболочки глаз.

Диагональные складки мочки уха связаны с заболеваниями коронарных артерий. Они могут говорить об атеросклерозе, то есть сужении отложений в сосудах, в том числе в важных коронарных артериях, — заявляют эксперты.

Они отмечают, что мочка уха хорошо снабжена кровью. Любые нарушения могут привести к сосудистому коллапсу. О нём и свидетельствует подобная складка. При обнаружении её учёные рекомендуют незамедлительно обратиться к врачу.

О нарушениях в работе сердца могут говорить желтовато-оранжевые жировые отложения на руках, коленях или верхнем веке. Они появляются по причине повышенного холестерина, который, в свою очередь, является основным фактором риска сердечного приступа и инсульта. На сердечно-сосудистые заболевания указывают также отложения, выглядящие как серое кольцо вокруг радужной оболочки, и деформированные ногти, передаёт «Профиль».

Ранее, как писал NEWS.ru, американские исследователи пришли к выводу, что для здоровья сердца вреднее часами смотреть телевизор, сидя на диване, чем целый день проводить в офисе за рабочим столом.