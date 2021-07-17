Медик рассказал, чем опасно резкое охлаждение вспотевшего человека

Резкое охлаждение вспотевшего человека негативно сказывается на иммунитете и может привести к падению иммунной защиты. Перепад температур является большой опасностью в жару, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в беседе с РИА Новости.

Стрессом для организма будет, если в сильную жару зайти в помещение с кондиционером.

Когда человек вспотевший, стресс усугубляется из-за того, что влага на теле моментально остывает. Поэтому нужно быть очень осторожными с кондиционерами. В машине воздух нужно охлаждать постепенно и не выставлять на слишком холодную температуру, — уточнил Тяжельников.

Также не стоит выходить на улицу вспотевшим в ветреную погоду. Ветер или сквозняк создают потоки воздуха, направленные на определённую точку тела, что может спровоцировать переохлаждение и различные локальные заболевания.

При жаркой погоде специалист рекомендует находиться в помещении с температурой воздуха плюс 25 градусов. Эффективным способом охладиться станет прохладный, но не холодный душ.

Его при возможности нужно принимать несколько раз в день, не допуская ощущений недомогания — как минимум дважды в день. Душ поможет также избавиться от неприятного запаха, удалить излишки жира и пыли, очистить поры, — добавил врач.

Если возможности принять душ нет, то можно смачивать полотенце или ткань и прикладывать его к лицу, затылку. Полезно будет умываться и обтираться холодной водой.

Ранее сообщалось, что спать при включённом кондиционере ни в коем случае нельзя. Из-за того, что в России традиционно маленькие жилплощади, работающий всю ночь над головой кондиционер может привести к простуде.