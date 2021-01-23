Медик назвал самый полезный зимний вид спорта

https://static.news.ru/photo/40a1c928-5e27-11eb-a19d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кататься на коньках или гонять на лыжах в парке и на склоне полезно для здоровья, даже если заниматься спортом на любительском уровне, считает заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ имени Сеченова, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.

Тем не менее предпочтительнее заниматься лыжами. Они дают большую физическую нагрузку, чем коньки.

Катаясь на лыжах, мы задействуем большее количество мышц. Не только ног, как на коньках, но и пояса, спины, плеч, рук. Поскольку на лыжне мы чувствуем себя намного более свободно, то и нагрузки можем себе давать намного большие, нам никто не мешает ехать быстрее, отталкиваться палками сильнее, — объяснил Ачкасов журналистам KP.RU.

Нагрузки при катании на лыжах укрепляют сердечную мышцу, а также тренируют дыхательную систему. Лыжи благоприятнее для суставов, если у человека есть с ними проблемы. Опора при катании идёт на палки, поэтому нижние конечности и суставы разгружаются.

Коньки лучше, чем простой бег. Когда человек бегает, то происходит ударная нагрузка на суставы, это не очень полезно, а при катании на коньках нагрузка не такая сильная. Если у человека не всё в порядке со спиной, то также предпочтительнее выбрать лыжи. При лишнем весе снова лучше обратить внимание на лыжи, поскольку коньки являются более травмоопасным видом спорта.

При катании на лыжах тратится больше калорий за счёт большей физической нагрузки. Также уменьшается уровень сахара в крови. Это, кстати, происходит при любой физической активности.

Чтобы скорректировать углеводный обмен, необходимы регулярные занятия. Постоянно в течение всего года. Это должен быть образ жизни, — подытожил специалист.

Как писал NEWS.ru, эксперты назвали самые опасные зимние виды спорта. Как правило зимой люди обращаются к медикам с растяжениями, вывихами, переломами и сотрясением головного мозга, что связано с активным отдыхом.

