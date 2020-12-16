Кубарем в сугроб: эксперты назвали самые травмоопасные зимние развлечения

Каждый год с наступлением зимы многие россияне достают из кладовки лыжи, сноуборды, коньки или санки и «пускаются во все тяжкие». Традиционно зимние виды спорта пользуются особой популярностью у жителей нашей страны. К сожалению, такая физическая активность может привести к серьёзным травмам. Как правило, люди обращаются к медикам с растяжениями, вывихами, переломами и сотрясениям головного мозга. Врачи рассказали NEWS.ru, как избежать неприятных сюрпризов и получить удовольствие от активного отдыха.

Катание на сноуборде — самый опасный вид зимнего спорта. Люди получают повреждения коленей, спины и головы во время падений и столкновений с соседями по трассе. На втором месте — горные лыжи. Катаясь на них, многие травмируют коленные суставы, голову, а также стопы и голеностопные суставы, об этом сообщил в разговоре с NEWS.ru врач — травматолог-ортопед высшей квалификационной категории ГКБ № 17 Арсентий Кошкин.

При этом сноубордисты и горнолыжники катаются в высоких ботинках, защищающих стопу и голеностопный сустав. Чего не скажешь о тех, кто рассекает на коньках и беговых лыжах. Эти два вида спорта врач поставил на третье место по травматичности.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Также доктор Кузнецов перечислил самые распространённые травмы, которые получают любители активного отдыха зимой. В первую очередь — это сотрясение головного мозга. Характерными его симптомами являются головные боли, нарушение концентрации внимания, изменения памяти и координации. В особо тяжёлых случаях возможна потеря сознания. На второе место врач поставил травмы колена — повреждения менисков и связок коленного сустава, переломы и вывихи надколенника.

Травмы голеностопного сустава также весьма распространены. Они, по мнению врача, занимают третье место. Повреждения включают в себя растяжения связок и переломы лодыжек. В зоне риска спортсмены, которые выходят на лёд. Также нередко активный отдых в холодное время года оборачивается травмами шеи и плечевого сустава. Первые случаются в результате резкой остановки на большой скорости, вторые — при падении на твёрдую поверхность на скорости.

Врач дал несколько советов, как уберечь себя от зимних травм. В первую очередь следует избегать переутомления. Во время катания нужно делать небольшие перерывы: это поможет восстановить дыхание, координацию и водно-электролитный баланс организма. И, конечно, начинать заниматься спортом лучше с тренером, чтобы подготовить организм к активным нагрузкам.

Многие виды спорта предъявляют большие требования к физической форме: иногда вам придётся использовать группы мышц, которыми вы редко пользуетесь в повседневной жизни. Хорошая физическая форма — залог безопасной тренировки. Также не следует забывать про разминку. На холоде мышцы и связки теряют эластичность, не забывайте хорошо разогреть их. 5–10 минут лёгких упражнений и растяжки обязательны. Арсентий Кошкин врач — травматолог-ортопед высшей квалификационной категории ГКБ17 врач — травматолог-ортопед высшей квалификационной категории ГКБ17

Пить достаточное для организма количество жидкости — ещё одна мера профилактики зимних травм, отметил доктор Кошкин. Важно употреблять воду до, во время и после занятий спортом. Обезвоживание плохо влияет на координацию движений.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Взрослые гораздо чаще детей ударяются и падают, отметил в беседе с NEWS.ru врач — травматолог-ортопед Артур Саакян. К тому же, ближе к новогодним праздникам увеличивается число «алкогольных» травм, добавил он. Спиртное ухудшает координацию движений и критичность мышления, что может привести к серьёзным травмам.