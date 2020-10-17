Малышева сообщила о способах лечения коронавируса на дому

Врач и телеведущая Елена Малышева на своей официальной странице в социальной сети рассказала, как можно вылечиться на дому после заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Она отметила, что в первую очередь нужно пить около двух литров чистой воды в сутки. Кроме того, необходимо пополнять в организме «запасы» витамина D. Низкий уровень именно этого витамина Малышева связала со смертностью от коронавируса.
Кроме того, доктор посоветовала принимать средство, разжижающее кровь. Перед этим Малышева посоветовала проконсультироваться с врачом, так как коронавирус повышает риск возникновения тромбоза.
Антибиоки не лечат COVID. Их назначают только при бактериальных осложнениях, — подчеркнула Малышева в Instagram.
Как ранее писал NEWS.ru, новые симптомы коронавирусной инфекции очень незначительны, поэтому их не внесли в перечень основных индикаторов. Об этом заявила врач и телеведущая Елена Малышева.