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Малышева рассказала, когда можно не делать вторую прививку от COVID

16:20, 28 октября 2021
Малышева рассказала, когда можно не делать вторую прививку от COVID Елена Малышева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В случае заражения коронавирусом после получения первого компонента вакцины вторую прививку можно не делать. Её роль сыграет сама инфекция. Об этом врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в своём Instagram.

Эксперт пояснила, что иммунитет к коронавирусу начинает формироваться только через четыре недели после прививки первым компонентом вакцины. После получения второго компонента требуется ещё две-три недели на то, чтобы защита стала полной. Пока иммунитета нет, человек рискует заразиться.

Если вы сделали первую прививку и через неделю, две или три недели заболели коронавирусом, то коронавирус сыграет роль второй прививки. Значит, вторая доза прививки вам не нужна!отметила Малышева.

Она также добавила, что спустя полгода после выздоровления необходимо проверить наличие в организме антител. Это позволит принять решение о том, нужно ли проходить ревакцинацию.

Ранее президент Владимир Путин призвал медиков уделять особое внимание просвещению россиян о необходимости сделать прививку от коронавируса. По его словам, именно этот вопрос сейчас является наиболее важным.

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