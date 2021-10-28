Малышева рассказала, когда можно не делать вторую прививку от COVID

В случае заражения коронавирусом после получения первого компонента вакцины вторую прививку можно не делать. Её роль сыграет сама инфекция. Об этом врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в своём Instagram.

Эксперт пояснила, что иммунитет к коронавирусу начинает формироваться только через четыре недели после прививки первым компонентом вакцины. После получения второго компонента требуется ещё две-три недели на то, чтобы защита стала полной. Пока иммунитета нет, человек рискует заразиться.

Если вы сделали первую прививку и через неделю, две или три недели заболели коронавирусом, то коронавирус сыграет роль второй прививки. Значит, вторая доза прививки вам не нужна! — отметила Малышева.

Она также добавила, что спустя полгода после выздоровления необходимо проверить наличие в организме антител. Это позволит принять решение о том, нужно ли проходить ревакцинацию.

Ранее президент Владимир Путин призвал медиков уделять особое внимание просвещению россиян о необходимости сделать прививку от коронавируса. По его словам, именно этот вопрос сейчас является наиболее важным.