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Малышева рассказала, что спасёт больных коронавирусом от смерти

20:58, 09 октября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач и телеведущая Елена Малышева назвала лекарства, которые помогают защитить от смерти пациентов с коронавирусной инфекцией.

Список она опубликовала в Instagram, подчеркнув, что все эти препараты нужно принимать только по назначению врача.

Первое лекарство — дексаметазон, его назначают тем, кому нужен дополнительный кислород. Второе средство — антикоагулянт, или разжижитель крови. По словам Малышевой, этот тип лекарств обязательно должен назначаться госпитализированным с COVID-19.

Исследования показали, что антикоагулянты снижают смертность от COVID-19 до 50%, — объяснила ведущая.

Кроме того, доктор посоветовала гипертоникам принимать в период эпидемии ингибиторы АПФ и блокаторы ангиотензина, конечно, если нет противопоказаний.

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Также Малышева призвала пить статины — лекарства, снижающие уровень холестерина.

Ранее теледоктор заявила, что в ряде случаев пациенты с коронавирусом могут проходить лечение в домашних условиях. Однако есть целый ряд симптомов, при наличии которых следует незамедлительно обратиться к врачу. Заболевший должен внимательно следить за такими показателями, как температура и кислород в крови. Поводом для медицинского вмешательства, по её словам, является температура выше 38,3 градуса, которую не удаётся сбить. Также следует бить тревогу, если оксиметр показывает насыщение кислородом менее 94%. Кроме того, Малышева посоветовала обращать внимание на дыхание. Если оно затруднено, это тоже симптом, писал NEWS.ru.

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