Малышева назвала снижающие риск рака груди продукты

https://static.news.ru/photo/04c1a0ea-04d1-11eb-8ce7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Елена Малышева посоветовала женщинам употреблять продукты, которые снижают риск рака груди.

По словам эксперта, персики содержат кверцетин. Это вещество обладает противоопухолевым эффектом. Также она посоветовала употреблять капусту, потому что она подавляет рост опухолевых клеток за счёт сульфорафана. Кроме того, представительницы прекрасного пола должны включить в свой рацион помидор. В их плодах есть ликопин, который препятствует развитию рака груди.

Капуста — 100 граммов в день, персик — 300, помидор — 100, — отметила врач в эфире программы «Жить здорово!».

Как писал NEWS.ru, добавление в рацион коричневого риса снижает риск образования злокачественных опухолей и возникновения проблем с сердечно-сосудистой системой. По данным диетологов, селен и магний, содержащиеся в данном сорте крупы, предотвращают накопление холестерина в артериях. Кроме того, антиоксиданты, содержащиеся в продукте, обладают противовоспалительным эффектом и уменьшают вероятность развития рака груди и толстой кишки.