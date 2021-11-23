Любимый продукт диетологов может привести к набору веса

Неправильное употребление авокадо способно привести к набору веса, а не к ожидаемому похудению. Об этом в интервью РИА Новости рассказалал тренер-диетолог Павел Терехов.

По слова Терехова, авокадо является кладезью витаминов, микроэлементов и ненасыщенных жиров.

Рекомендую употреблять с рыбой, сыром, зеленью и овощами. Отлично подходит для рациона вегетарианцев. Рецепт вкусного и сытного завтрака с авокадо: два тоста, половина авокадо, 70 граммов красной рыбы, 20 граммов мягкого сыра, зелень и овощи, — рассказал диетолог.

Он также объяснил, что злоупотребление авокадо чревато негативными последствиями. Поскольку продкт богат жирными кислотами — до 212 килокалорий на 100 граммов продукта, большое количество авокадо может привести к набору веса.

Кроме того, авокадо не рекомендуется есть тем, у кого имеется аллергия или индивидуальная непереносимость данного продукта.

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