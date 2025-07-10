Тунец не будет похож на безвкусную стружку! Готовим салат с луком и авокадо

Тунец не будет похож на безвкусную стружку! Готовим салат с луком и авокадо

Тунец не будет похож на безвкусную стружку! Готовим салат с луком и авокадо. Это блюдо понравится даже тем, кто не любит тунца. И это отличный вариант для лёгкого ужина. Он готовится всего за 10 минут, а его свежий вкус понравится и вам, и гостям. Заправка из лимонного сока и оливкового масла придает салату легкую кислинку.

Ингредиенты

Огурец — 1 шт.

Авокадо — 2 шт.

Яйцо вареное — 2 шт.

Красный лук — 1 шт.

Петрушка — 4 веточки

Тунец в собственном соку — 185 г

Лимонный сок — 30 г

Оливковое масло — 2 ст. л.

Соль — по вкусу

Чёрный молотый перец — по вкусу

Приготовление

Свежий огурец нарежьте тонкими ломтиками. Авокадо очистите от кожицы и косточки, нарежьте тонкими ломтиками. Петрушку вымойте, удалите грубые стебли и нарежьте. Лук нарежьте полукольцами. Тунец откиньте на сито, чтобы стекла жидкость, переложите в миску. Добавьте огурец, яйца, 1 авокадо, лук и петрушку. Взбейте в блендере второй авокадо с лимонным соком и маслом, посолите, поперчите, положите заправку в салат и перемешайте.

По желанию добавьте тонко нарезанное зеленое яблоко с кисло-сладким вкусом — оно сделает салат интереснее.

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