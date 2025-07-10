Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 июля 2025 в 07:45

Тунец не будет похож на безвкусную стружку! Готовим салат с луком и авокадо

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тунец не будет похож на безвкусную стружку! Готовим салат с луком и авокадо. Это блюдо понравится даже тем, кто не любит тунца. И это отличный вариант для лёгкого ужина. Он готовится всего за 10 минут, а его свежий вкус понравится и вам, и гостям. Заправка из лимонного сока и оливкового масла придает салату легкую кислинку.

Ингредиенты

  • Огурец — 1 шт.
  • Авокадо — 2 шт.
  • Яйцо вареное — 2 шт.
  • Красный лук — 1 шт.
  • Петрушка — 4 веточки
  • Тунец в собственном соку — 185 г
  • Лимонный сок — 30 г
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Чёрный молотый перец — по вкусу

Приготовление

  1. Свежий огурец нарежьте тонкими ломтиками. Авокадо очистите от кожицы и косточки, нарежьте тонкими ломтиками. Петрушку вымойте, удалите грубые стебли и нарежьте. Лук нарежьте полукольцами.
  2. Тунец откиньте на сито, чтобы стекла жидкость, переложите в миску. Добавьте огурец, яйца, 1 авокадо, лук и петрушку.
  3. Взбейте в блендере второй авокадо с лимонным соком и маслом, посолите, поперчите, положите заправку в салат и перемешайте.

По желанию добавьте тонко нарезанное зеленое яблоко с кисло-сладким вкусом — оно сделает салат интереснее.

Ранее мы готовили ресторанное блюдо из консервированного тунца за 10 минут! Бомбезные тосты.

тунец
авокадо
простой
салат
огурцы
яйца
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Токаев ответил Трампу на введение пошлин
Омского священника-педофила приговорили к девяти годам колонии
Российская авиакомпания отменила все рейсы в Тегеран
Два жителя Белгорода попали в больницу из-за атаки ВСУ
Новый глава Минтранса приехал на прощание со Старовойтом
Прощание с экс-главой Минтранса Старовойтом: онлайн-трансляция
В Wildberries раскрыли новую схему мошенников на маркетплейсе
Девушка Старовойта съехала из подмосковного коттеджа
«Единственный был»: дядя погибшего в Курске мальчика дал комментарии СМИ
«Ловите, суки!»: морпехи мстят за смерть закрывшего собой мать ребенка
Билеты за 500 000 на Агутина выбесили россиян. Кто против, при чем тут СВО
Салат «Экспресс» — ничего не варим! 4 ингредиента и заправка — огонь!
Стало известно о хитрости российских десантников в Сумской области
Двое из пяти россиян не имеют накоплений
Стали известны последствия аномальной засухи в России
МИД Финляндии продолжает инструктировать наемников ВСУ
Силовики оцепили место прощания со Старовойтом
Экс-премьер России объяснил, почему Украина не нужна Евросоюзу
«Серьезные дыры»: в США указали на проблемы ВСУ в зоне СВО
Стартовала встреча Алиева и Пашиняна в Абу-Даби
Дальше
Самое популярное
Прорыв обороны, войска в котле: ситуация на фронтах СВО утром 8 июля
Общество

Прорыв обороны, войска в котле: ситуация на фронтах СВО утром 8 июля

Солдат ВС России попросил общественников о помощи из зоны СВО
Общество

Солдат ВС России попросил общественников о помощи из зоны СВО

«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»
США

«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.