Ресторанное блюдо из консервированного тунца за 10 минут! Бомбезные тосты! Знакомые ингредиенты заиграют новыми красками в этом неожиданном сочетании. Консервированный тунец, который обычно прячется в салатах, здесь выходит на первый план. Хруст грецких орехов, нежность вареных яиц и острота зеленого лука создают удивительно гармоничный вкус.

Ингредиенты

Грецкие орехи — 30 г

Зеленый лук — небольшой пучок

Тунец в собственном соку — 1 банка (185 г)

Сметана — 1 ст. л.

Чеснок — по вкусу

Куриные яйца — 2 шт.

Оливковое масло первого отжима

Свежий хлеб для подачи

Приготовление

Яйца варим вкрутую 8 минут, сразу перекладываем в ледяную воду — так они легко чистятся. И режем кружочками. На сухой сковороде обжариваем орехи 2 минуты до появления аромата, затем рубим ножом. Зеленый лук режем тонкими колечками, отложив немного зелени для украшения. Тунца откидываем на дуршлаг, даем стечь соку, разминаем вилкой на крупные кусочки, смешиваем с чесноком и сметаной. На сервировочной тарелке создаем композицию: сначала тунец, затем рубленые яйца, лук и орехи. Сбрызгиваем оливковым маслом, украшаем оставшимся луком.

Подавать намазку лучше всего с поджаренными в тостере гренками. Блюдо особенно выигрывает, если дать ему постоять 5–7 минут — так вкусы успеют соединиться.

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