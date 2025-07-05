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05 июля 2025 в 07:30

Ресторанное блюдо из консервированного тунца за 10 минут! Бомбезные тосты

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ресторанное блюдо из консервированного тунца за 10 минут! Бомбезные тосты! Знакомые ингредиенты заиграют новыми красками в этом неожиданном сочетании. Консервированный тунец, который обычно прячется в салатах, здесь выходит на первый план. Хруст грецких орехов, нежность вареных яиц и острота зеленого лука создают удивительно гармоничный вкус.

Ингредиенты

  • Грецкие орехи — 30 г
  • Зеленый лук — небольшой пучок
  • Тунец в собственном соку — 1 банка (185 г)
  • Сметана — 1 ст. л.
  • Чеснок — по вкусу
  • Куриные яйца — 2 шт.
  • Оливковое масло первого отжима
  • Свежий хлеб для подачи

Приготовление

  1. Яйца варим вкрутую 8 минут, сразу перекладываем в ледяную воду — так они легко чистятся. И режем кружочками. На сухой сковороде обжариваем орехи 2 минуты до появления аромата, затем рубим ножом. Зеленый лук режем тонкими колечками, отложив немного зелени для украшения.
  2. Тунца откидываем на дуршлаг, даем стечь соку, разминаем вилкой на крупные кусочки, смешиваем с чесноком и сметаной. На сервировочной тарелке создаем композицию: сначала тунец, затем рубленые яйца, лук и орехи. Сбрызгиваем оливковым маслом, украшаем оставшимся луком.

Подавать намазку лучше всего с поджаренными в тостере гренками. Блюдо особенно выигрывает, если дать ему постоять 5–7 минут — так вкусы успеют соединиться.

Ранее мы готовили бутерброды «Дачные» с намазкой из сайры! Вкуснятина на скорую руку.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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