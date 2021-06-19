Ловцы снов: какие болезни лечат врачи редких специальностей

Каждый год в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. В области здравоохранения трудятся миллионы наших соотечественников: врачи, медсёстры, фельдшеры. Среди них встречаются медики совсем редких специальностей. Таких специалистов насчитывается несколько тысяч на всю страну, а пациенты к ним занимают очередь за полгода. NEWS.ru опросил представителей редких медицинских профессий о том, какие недуги они лечат и с какими трудностями сталкиваются.

Эксперт по сосудам ног

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Врач этой специализации производит диагностику и лечение болезней вен нижних конечностей. Флеболог — это молодая, новая и пока редкая специальность. Официально её пока не существует. Для врачей есть курсы повышения квалификации, после которых на дверь можно повесить табличку «флеболог». Болезни вен могут лечить сердечно-сосудистые хирурги, ортопеды, травматологи, врачи узи-диагностики.

Флебология постепенно дифференцируется в отдельную специальность, потому что уже накоплен очень большой объём информации, — отметил в беседе с NEWS.ru врач-флеболог, кандидат медицинских наук Сергей Дробязго.

Специалисты по венам нижних конечностей долго без работы не сидят. Даже летом на сайтах по трудоустройству можно встретить множество вакансий. Большинство пациентов приходят к флебологу с жалобами на так называемые сосудистые звёздочки. Врачи их называют малыми формами варикозной болезни вен. Это отражает моду последних лет на идеальное тело. Ещё 30 лет назад выпирающие венки на ногах, как и целлюлит, мало кого беспокоили. Это считалось особенностью женского организма. Врачи поддерживают этот тренд, потому что от безобидного дефекта до серьёзного заболевания — один шаг.

Когда «звездочки» активно появляются, это говорит о том, что прогрессирует венозная недостаточность. Иногда их бывает настолько много, что они действительно могут вызывать и жалобы и боли в ногах. Когда приходит такой пациент, мы всегда проверяем магистральные вены, чтобы не пропустить их поражение. Оно начинается как раз с сосудистых звёздочек. Сергей Дробязго врач-флеболог врач-флеболог

У флебологов есть ещё одна важная миссия. Они проводят практические осмотры на предмет образования тромбов в ногах. Во многих случаях находят болезнь на ранней стадии.

Флебология во многом задействует коммерческую медицину. Попробуйте записаться на УЗИ в городскую поликлинику. Запись на месяц-полтора-два вперёд. Когда человек приходит к флебологу, тут же специалист смотрит всю диагностику. Коммерческое направление очень развито, и людям это действительно нужно, — отметил эксперт.

К флебологу нужно обратиться, если человек замечает следующие симптомы: ночные судороги в зоне икр, быстрая утомляемость ног при ходьбе, ощущение сильной усталости в конце прогулки, заметные невооруженным глазом расширенные подкожные вены, ощущение жжения в ногах.

Эксперт по сну

Сомнология занимается различными нарушениями сна. Как и флебология, эта специальность пока не регламентирована. Отдельных факультетов в вузах не существует. Врачи разных специальностей проходят курсы повышения квалификации и на выходе получают корочки сомнолога. Чаще всего ими становятся неврологи и психиатры. Специалист лечит все нарушения сна.

Хроническая бессонница встречается у 10% представителей человеческой популяции, сообщил NEWS.ru врач-сомнолог Михаил Полуэктов. Около 25% испытывают острую бессонницу в течение года. Ещё одна распространённая сомнологическая патология — синдром сонных (ночных) апноэ. Она встречается у 3% населения. Это внезапная остановка дыхания во время ночного отдыха, которая губительно воздействует на здоровье человека.

Фронт работы у сомнологов обширный, но запрос в обществе на них пока небольшой. Найти работу такому врачу не всегда просто. Главная причина: об их существовании не знают как сами пациенты, так и врачи.

Люди с различными нарушениями сна обращаются обычно к неврологам. Но из-за отсутствия глубинных познаний в этой области они не всегда могут помочь. Встречаются действительно сложные случаи, когда человек становится как бы жертвой собственного сознания. Михаил Полуэктов врач-сомнолог, медицинская академия им. Сеченова врач-сомнолог, медицинская академия им. Сеченова

Специалист приводит пример — человек долго не спит под воздействием какого-то стресса. Мысль о бессоннице не даёт ему покоя, и он начинает задумываться о своём сне. Происходит сверхконцентрация на проблеме, она же провоцирует новый стресс. Для лечения такой патологии используется когнитивно-поведенческая терапия. Метод направлен на то, чтобы человек научился управлять своим сном. Такой техникой владеют врачи-сомнологи. Также они могут назначить антидепрессанты и седативные препараты.

Сомнология сегодня — активно развивающаяся область медицины. Стресс — неизменный спутник современного человека, особенно жителей крупных городов. Бессонница встречается всё чаще, а значит, растёт запрос на специалистов, которые её лечат.

Эксперт по активному долголетию

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Педиатрия со знаком «минус» — так называет свою специализацию геронтолог, врач-гериатр, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев. Он лечит у пожилых людей возраст-ассоциированные заболевания. В его кабинет открыта дорога людям старше 60 лет — это средний возраст, когда прожитые годы напоминают о себе.

Специальность официально существует в России с 1995 года. В последнее время количество гериатров увеличилось. Это легко объяснимо, так как люди стали жить дольше. Стариков становится больше.

Атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, заболевания периферических конечностей, болезнь Альцгеймера — основной «фронт» работы гериатра. Но в отличие от врачей других специальностей он специализируется на особых, «старческих» формах. Например, ишемическая болезнь в старости имеет чаще всего так называемую астматическую форму. То есть вместо традиционной боли за грудиной возникает удушье.

Болезни, связанные со старением, может наблюдать не каждый. Это психологически очень тяжело. Быть гериатром — значит, по сути, лечить бесперспективных и обречённых. Вылечить эти болезни мы не можем, мы можем только облегчить их состояние. Юрий Конев врач-кардиолог, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ врач-кардиолог, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ

Гериатр в России — это женский врач. Мужчины до появления в его кабинете часто не доживают. Разрыв в средней продолжительности жизни сильного и слабого пола составляет 12 лет. По мнению Конева, главные причины этого — злоупотребление алкоголем, курение и равнодушное отношение к своему здоровью.

Доктор для фитоняшек

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Врач-невролог лечит заболевания почек. В России этих специалистов крайне мало, около двух тысяч человек. Даже в Москве попасть к доктору крайне сложно. При этом болезнями почек страдает около 15 млн россиян. Такое несоответствие врач-нефролог Анна Коробкина объясняет тем, что свою специальность они делят с урологами. Первый относиться к хирургическому направлению, второй — к терапевтическому.

Многие заболевания мочеполовой системы могут вылечить оба этих специалиста. Но есть недуги, с которыми справится только нефролог, например амилоидоз почек, поликистоз почек, пиелонефриты.

У нас в стране пациенты к нефрологу попадают уже с запущенными диагнозами. Обычно их направляют другие специалисты. Например, кардиолог даёт направление человеку с повышенным артериальным давлением. Почки вырабатывают гормоны, которые его регулируют. Доктор начинает раскручивать и видит, что ситуация давным давно плачевная. Обычно обнаруживается почечная недостаточность. Анна Коробкина врач-нефролог врач-нефролог

Частые гости нефролога — спортсмены и люди, сидящие на «мясной» диете (кремлёвская, диета Дюкана, кетодиета). Избыток белка повышает риск развития почечной недостаточности. Особенно у людей, у которых, по словам врача, почки являются «слабым местом». Как правило, это заложено генетически и передаётся по наследству.