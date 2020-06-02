Купание в Чёрном море запретили в Одессе из-за грязной воды

Одесситов призывают отказаться от купания в Чёрном море из-за грязной воды. Пробы показали, что вода не соответствует санитарно-микробиологическим показателям.
Забор воды был сделан 25-26 мая, проводили тест в специальной лаборатории Госпродпотребслужбы. Выяснилось, что есть риск подхватить заболевания, которые передаются водным путём,
Жителей города просят не купаться вплоть до особого распоряжения, чтобы не ухудшать эпидемиологическую обстановку в летний период.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Евпатории полицейские оштрафовали туриста, который собирался прожить в палатке на берегу Чёрного моря до конца режима самоизоляции. 42-летний мужчина приехал в Крым из Пермского края.
Добавьте наши новости в избранные источники