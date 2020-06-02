Купание в Чёрном море запретили в Одессе из-за грязной воды

https://static.news.ru/photo/85757956-a553-11ea-bb8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maria Vashchuk/Russian Look/Global Look Press

Одесситов призывают отказаться от купания в Чёрном море из-за грязной воды. Пробы показали, что вода не соответствует санитарно-микробиологическим показателям.

Забор воды был сделан 25-26 мая, проводили тест в специальной лаборатории Госпродпотребслужбы. Выяснилось, что есть риск подхватить заболевания, которые передаются водным путём, сообщается на сайте мэрии.

Жителей города просят не купаться вплоть до особого распоряжения, чтобы не ухудшать эпидемиологическую обстановку в летний период.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Евпатории полицейские оштрафовали туриста, который собирался прожить в палатке на берегу Чёрного моря до конца режима самоизоляции. 42-летний мужчина приехал в Крым из Пермского края.