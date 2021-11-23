Иммунолог Крючков усомнился в прогнозе нейросети о новой волне коронавируса

Прогноз нейросети об окончании четвёртой волны коронавируса 22 декабря может быть неточным, так как нужно учитывать «хаотические проявления», заявил иммунолог Николай Крючков. В беседе с Lenta.ru он добавил, что новый подъём заболеваемости может случиться во второй половине декабря или в конце января.

Невозможно не учесть хаотические проявления, которые всегда в сложных нелинейных системах встречаются. Поэтому очень сложно такие прогнозы делать, особенно на срочную перспективу. Сейчас у нас такое шаткое временное равновесие. После этого кривая может пойти вниз, что более вероятно, и вверх, что менее вероятно, — уточнил Крючков.

Он подчеркнул, что учёные пока только учатся математически предсказывать вероятные варианты развития событий в сложные пандемии, поэтому точность их прогнозов пока стоит под сомнением. По мнению иммунолога, необходимо сравнить прогнозы различных моделей о ближайших вспышках коронавируса. Крючков добавил, что, по его мнению, новый подъём заболеваемости наступит во второй половине декабря или в конце января — начале февраля.

Ранее нейросеть назвала точную дату пика четвёртой волны коронавируса. По имеющимся данным, с 93-процентной вероятностью после 22 декабря число новых заражённых пойдёт на спад.