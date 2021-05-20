Кремлёвский эндокринолог развеяла миф о пользе сладкого для настроения

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Вопреки распространённому мнению, шоколад или любая другая сладость только ухудшают настроение. Об этом «Ридусу» рассказала кремлёвский эндокринолог Егана Королёва.

Как объяснила специалист, причина в том, что молекулы сахара выводят молекулы магния. После кратковременного прилива сил в результате перепада сахара в крови человек будет чувствовать себя в ещё более скверном состоянии.

При употреблении сахара и сладостей резко возрастают эндорфины — гормоны счастья. Они возрастают, у человека появляется прилив сил, желаний. Но как резко этот подъём появился, так и резко через короткое время происходит спад, — рассказала Королёва.

По её словам, магний также легко выводится из организма при стрессе. Даже небольшой стресс в течении дня способен вывести суточную норму магния из организма, а употребление сладкого ещё больше способствует этому.

Врач подчеркнула, что польза от магния — очевидна. Это вещество, которое помогает справляться со стрессами, оно также отвечает за хороший сон и поддерживает нервную систему организма.

Королёва напомнила, что по нормам ВОЗ, ежедневная норма сахара для человека в день — 25 грамм — шесть чайных ложек. И это количество должно составлять не более 10% от всего суточного энергопотребления.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что ограничить потребление сладкого можно простым, но действенным способом. Во-первых, она советует выбирать сладости натурального происхождения: зефир, пастилу, сорбет, мармелад или джем. А, во-вторых, нужно обманывать мозг.