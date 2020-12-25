В НИИ рассказали, как отличить грипп от других респираторных заболеваний

https://static.news.ru/photo/9c08dbe4-4608-11eb-be6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Даже в профессиональной среде считается, что отличить грипп от простуды или COVID-19 достаточно сложно. Но есть несколько симптомов, которые с большой вероятностью указывают на данное заболевание. Об этом NEWS.ru рассказал и.о. директора НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.

Это острое начало, высокая температура, выраженная интоксикация, кашель. Для подтверждения диагноза есть соответствующие лабораторные и экспресс-методы. Прежде всего, это исследование методом ПЦР образца из носоглотки и/или ротоглотки. Также существуют экспресс-тесты, которые позволяют в течение 10 минут определить наличие возбудителя гриппа в мазке из носоглотки, — сообщил эксперт.

При этом Лиознов подчеркнул, что поставить окончательный диагноз и назначить правильное лечение может только врач.

Ранее NEWS.ru писал, что Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал одной из приоритетных задач на следующий год победу над коронавирусом.