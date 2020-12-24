Мурашко назвал победу над коронавирусом задачей на 2021 год

https://static.news.ru/photo/23e5527c-4604-11eb-8189-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мурашко Фото: government.ru

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал одной из приоритетных задач на следующий год победу над коронавирусом. При этом он отметил высокую компетенцию российских врачей по оказанию медицинской помощи и тактике ведения пациентов.

Мы должны победить новую коронавирусную инфекцию, мы должны вернуться к привычным нашим обязанностям. И, конечно же, совершенствование оказания медицинской помощи, повышение качества и внимание к пациенту — это то, что в наших душах, наших сердцах должно быть в 2021 году, — цитирует ТАСС Мурашко.

Министр отметил, в России сейчас развёрнуто около 280 тыс. больничных коек для коронавирусных пациентов, мобилизован «амбулаторно-поликлинический этап медицинской помощи».

Роль России в этот период как страны, которая имела и имеет высокие компетенции по оказанию медицинской помощи, разработке лекарственных препаратов, тактике ведения пациентов, оказалась бесценна. И, на наш взгляд, именно роль русского врача имеет большое значение, — сказал Мурашко на брифинге в правительстве.

Как писал NEWS.ru, главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко предупредил, что в России стоит ожидать третью волну активного распространения коронавирусной инфекции. Медик отметил, что у всех крупных эпидемий можно выделить три очевидные волны распространения: у испанки, азиатского, свиного или птичьего гриппа.

По словам Проценко, в случае с этими эпидемиями волны были связаны с сезонными вспышками заболеваемости весной и осенью. Врач добавил, что по сравнению с ситуацией полгода назад сейчас система здравоохранения куда лучше подготовлена к борьбе с коронавирусом.