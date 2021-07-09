Косметолог рассказала, какие процедуры нельзя делать летом

Дерматолог-косметолог и рефлексотерапевт Марьят Мухина в беседе с NEWS.ru рассказала, какие бьюти-процедуры нельзя делать в жару. Врач рекомендует воздержаться от большого количества филлера, татуажа и глубоких пилингов.

Летом лучше не вводить больше 1 мл филлера, потому что это может усилить отёчность. Из-за жары могут образоваться комочки, которые не будут разглаживаться. Может даже возникнуть воспаление, — пояснила Мухина.

Косметолог рассказала, что лучше воздержаться летом и от глубоких пилингов. При этом уходовые пилинги не запрещены — они никакого вреда в жару не принесут. Также в Интернете есть много информации о том, что летом лучше избегать лазерных процедур. Мухина, однако, сказала, что это касается не всех операций.

Лазерный пилинг в солнечные дни не стоит, и любые удаления лазером нежелательны. Хотя вот если речь идёт об удалении папиллом, то летом наоборот хорошо, потому что лёгкая одежда позволяет телу дышать и всё хорошо заживает, — отметила рефлексотерапевт.

В заключение она добавила, что в жару лучше не делать татуаж и не сводить татуировки.

Ранее сообщалось, что в жаркую погоду для кожи будут хороши средства с подсушивающим и увлажняющим эффектом с алоэ вера, чайным деревом, маслом ши. Также отличным решением будут кремы с гиалуроновой кислотой. Они создают плёнку, которая сохраняет водный резерв кожи. Все очищающие средства должны быть PH-нейтральными.