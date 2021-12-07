Косметолог рассказала, как восстановить волосы и кожу после COVID-19

Коронавирус нарушает питание волосяного фолликула и нарушает работу сосудов, что приводит к выпадению волос. Лечение этого состояния зависит от типа выпадения, рассказала трихолог и косметолог «Премиум клиник» Елена Левченко изданию KP.RU. Самое распространённое, по её словам, — диффузное, длящееся 100–120 дней.

Опираясь на результаты анализов, врач назначает курс инъекционной мезотерапии (индивидуально подбирается коктейль из необходимых препаратов и жидких витаминов). Также может быть назначена плазмотерапия (в ходе которой пациенту вводят очищенную и обогащённую тромбоцитами плазму собственной крови — это способствует улучшению кровотока, улучшению питания). Возможно, потребуется восполнить недостаток микроэлементов и витаминов и пройти консультации смежных специалистов, — отметила Левченко.

Она добавила, что коронавирусная инфекция также негативно влияет на состояние кожи и врач-косметолог для её восстановления должен предложить детоксикацию, восстановление водного баланса и барьерных функций, также уход для ускорения восстановительных процессов и обновления клеток. Левченко сообщила, что помогает восстановлению кожи глутатион, витамин С, карнозин и антиоксидантный комплекс активный кислород.

Ранее главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава РФ Николай Потекаев сообщил, что синдром выпадения волос встречается у 40% переболевших коронавирусом. Это алопеция, добавленная в первую российскую классификацию кожных поражений при СOVID-19.