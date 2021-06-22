Мутации идут непрерывно: как проявляет себя индийский штамм COVID-19

В России бушует третья волна коронавируса. В 65 из 85 субъектов РФ заболеваемость COVID-19 увеличивается, об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, 465 тысяч больных сегодня находятся на лечении. В Россию пришёл новый индийский штамм заболевания. Он имеет неожиданные симптомы и поражает молодых людей. NEWS.ru расспросил врача из «красной зоны»и учёного-вирусолога, почему инфекционный агент мутировал, как он проявляет себя в организме и какими препаратами лечат недуг.

Сергей Киселев/АГН

Заведующая отделением аллергологии и иммунологии ЦКБ РАН, ассистент кафедры иммунологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Евгения Паршина

— Евгения Петровна, сколько пациентов сейчас являются носителями индийского штамма заболевания? В чём его особенность?

— В настоящий момент более 90% случаев заражения — это новый штамм вируса, который пришёл в Россию. По последним данным, только 2–3% заболевших являются носителями уханьского подвида. У заражённых индийским штаммом регистрируется немного изменённый инкубационный период. Он более ускоренный — от двух до семи дней. По клиническим проявлениям нет какой-то чёткой симптоматики. Всё зависит от поражённого органа, соответственно, и симптоматика разная. Новый вирус чаще поражает молодых людей от 20 до 30 лет и детей. Более того, у них он чаще вызывает тяжёлую форму. Пока никто не может точно сказать, с чем это связано.

— Всё зависит от поражённого органа, но, как правило, это же дыхательная система?

— Как правило, но не всегда. Поражается и желудочно-кишечный тракт (это так называемая кишечная форма коронавируса). Она стала встречаться чаще. Поражается сердце — это явление перикардита. Какой орган будет поражён, зависит от сопутствующей патологии. Где были какие-либо проблемы, там и разовьётся патологический процесс.

— Как лечится новый штамм?

— Терапия, которая была изначально разработана весной, осенью и зимой, малоэффективна против индийского штамма. Мы по-прежнему используем уже проверенные средства — это гормональная терапия, жаропонижающие средства, витамины, современная инженерно-биологическая терапия.

— Есть ли смысл делать прививку? Защитит ли она от нового штамма?

— Конечно, у них общая основа, поэтому наша иммунная система после вакцинации узнаёт даже новый штамм и будет бороться. Российская вакцина абсолютно точно помогает от нового индийского штамма. Может быть, не так эффективно, как от китайского. В частности, она предохраняет от более тяжёлой формы заболевания, от попадания в реанимацию.

— Те, кто к вам поступает, они вакцинированы?

— Есть вакцинированные, у них заболевание протекает в лёгкой или средней форме без каких-либо осложнений. Они находятся под наблюдением в течение пяти — семи дней и выписываются. Те, кто не вакцинирован, попадают в реанимацию, у них наблюдается поражение лёгких и других органов. Среди них есть те, кто переболел китайским штаммом в лёгкой форме и думал, что теперь защищён от заболевания. Это не так.

— Как люди объясняют отказ от прививки?

— Я говорила с пациентами, они жалеют, что не поставили вакцину. Главная причина — отсутствует информация о важности прививки, до людей её никто не доводит. Какой-то пропаганды нет, социальной рекламы тоже. В результате люди изучают непроверенные источники и приходят к ложным выводам, что вакцина опасна. Конечно, это не соответствует действительности.

Кирилл Зыков/АГН

Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии, микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн

— Анатолий Давидович, почему вирус мутировал?

— Мутации идут непрерывно, с того момента, как этот вирус появился. Это способ его жизни. Когда он размножается, обязательно происходят изменения в его генетическом материале. Потом отбирается то, что лучше приспособлено к жизни.

— Когда пандемия только началась, вы говорили в интервью, что при дальнейших мутациях вирус «ослабнет» и станет менее патогенным. Почему этого не случилось?

— Я действительно это прогнозировал. Вначале были предположения, что летальность постепенно пойдёт на спад. Она действительно снизилась до определённого предела. Но дальше дело не пошло. Видимо, для снижения патогенности нужно больше времени, это может занять годы. До этого может появиться ещё несколько опасных штаммов. Если бы удалось вакцинировать всё человечество, то, конечно, весь процесс пошёл бы по-другому. Это нереальная задача для выполнения.

— Эффективна ли вакцина, разработанная в институте имени Гамалеи, против нового штамма коронавируса?

— Эта вакцина, конечно, сдерживает любые штаммы. Вопрос в том, в какой степени. Не исключено, что этот новый штамм будет сдерживаться слабее. Но всё равно снижение тяжести заболевания гарантировано, как и уменьшение летальности, поэтому эта вакцина остаётся нашей серьёзной надеждой. Сейчас в институте разрабатывается препарат для профилактики нового штамма. Кроме того, у людей, которые переболели китайским штаммом, существует защита. Повторные заражения встречаются не так уж и часто. Заражаются и серьёзно болеют пациенты, которых до этого коронавирус обходил стороной.

— Какие основные отличия индийского штамма от китайского вы бы отметили?

— Сейчас мы видим, что чаще проявляются кишечные формы заболевания. COVID-19 влияет на нормальную работу ЖКТ. Появляются симптомы — тошнота, рвота, боли в животе. Всё это может сочетаться с высокой температурой. Реже наблюдается другой симптом, характерный для китайского штамма, — исчезновение обоняния и потеря вкуса.

Naveen Sharma/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Новый штамм появился в Индии осенью 2020 года. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) его назвали «Дельта». В апреле 2021 года штамм причислили к вариантам вируса, «вызывающим интерес», а уже через месяц перенесли в категорию «вызывающих озабоченность». Индийский вирус в шесть раз заразнее уханьского, британского, южноафриканского и бразильского штаммов. Он вызвал рекордную волну эпидемии в Индии этой весной и сейчас распространяется во многих странах.