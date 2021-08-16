Комбинация «Спутник Лайт» и Pfizer повысит защиту от штамма «дельта»

Вакцина «Спутник Лайт» в качестве третьего компонента после полного цикла вакцинации препаратом Pfizer повысит уровень защиты против штамма «дельта». Об этом РИА Новости рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Ранее стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил компании Pfizer совместные испытания с вакциной «Спутник Лайт» в качестве третьего укола для усиления эффекта защиты от коронавируса. По словам Гинцбурга, подобное предложение вполне логично, так как у привитых акциной от Pfizer после получения бустерной дозы «Спутник Лайт»
При этом эффективность вакцины Pfizer против штамма «дельта» до сих пор неизвестна. Предположительно, она составляет около 40%.
Им надо бустироваться. И бустироваться лучше векторным вариантом вакцины, — заявил Гинцбург.
По данным исследований Минздрава России, эффективность «Спутник V» против штамма «дельта» составляет 83,1%. При этом, по данным исселдований американских учёных, которые размещены на сайте MedRxiv, эффективность вакцины от компании Moderns против штамма «дельта» составляет 76%, а Pfizer — только 42%.
Эффективность «Спутник Лайт» составляет 79,4%
Препарат «Спутник Лайт» — это первый компонент вакцины «Спутник V». Серьезных нежелательных явлений после иммунизации препаратом не зарегистрировано.
Ранее врач рассказал, как часто можно болеть COVID-19