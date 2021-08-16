Комбинация «Спутник Лайт» и Pfizer повысит защиту от штамма «дельта»

Вакцина «Спутник Лайт» в качестве третьего компонента после полного цикла вакцинации препаратом Pfizer повысит уровень защиты против штамма «дельта». Об этом РИА Новости рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Ранее стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил компании Pfizer совместные испытания с вакциной «Спутник Лайт» в качестве третьего укола для усиления эффекта защиты от коронавируса. По словам Гинцбурга, подобное предложение вполне логично, так как у привитых акциной от Pfizer после получения бустерной дозы «Спутник Лайт» образуется более широкий спектр антител.

При этом эффективность вакцины Pfizer против штамма «дельта» до сих пор неизвестна. Предположительно, она составляет около 40%.

Им надо бустироваться. И бустироваться лучше векторным вариантом вакцины, — заявил Гинцбург.

По данным исследований Минздрава России, эффективность «Спутник V» против штамма «дельта» составляет 83,1%. При этом, по данным исселдований американских учёных, которые размещены на сайте MedRxiv, эффективность вакцины от компании Moderns против штамма «дельта» составляет 76%, а Pfizer — только 42%.

Эффективность «Спутник Лайт» составляет 79,4%

Препарат «Спутник Лайт» — это первый компонент вакцины «Спутник V». Серьезных нежелательных явлений после иммунизации препаратом не зарегистрировано.

Ранее врач рассказал, как часто можно болеть COVID-19