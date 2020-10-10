Комаровский рассказал про лучший способ профилактики коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что лучшим способом профилактики коронавируса является игра в футбол. По его словам, это обусловлено тем, что на открытом воздухе люди не могут получить большую дозу инфекции.
Тяжесть болезни зависит от количества вирусов, которые попадает в дыхательные пути,
Если есть над головой небо, то любое количество вируса, которое выдыхает больной человек, будет тут же разноситься огромными массами воздуха, и вы уже много вируса не вдохнёте. Нам надо сделать всё, чтобы люди именно встречались. Это моё мнение. Мне кажется, что сейчас самый лучший способ профилактики — это футбол, — подчеркнул врач.
Он добавил, что в закрытых помещениях заразиться значительно проще.
Ранее NEWS.ru сообщал, что британские учёные из группы SPI-B заявили: женщины подвержены наибольшему риску заражения коронавирусом. Своё мнение они аргументировали тем, что женщины делают больше работы по дому, и в частности, больше занимаются стиркой, а значит, могут соприкоснуться с коронавирусом, который содержится в каплях, попадающих из дыхательных путей.
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