Комаровский рассказал про лучший способ профилактики коронавируса

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Британские учёные из группы SPI-B заявили, что женщины подвержены наибольшему риску заражения коронавирусом. Своё мнение они аргументировали тем, что женщины делают больше работы по дому, и в частности, больше занимаются стиркой.

Об этом сообщает Daily Mail. Издание отмечает, что на долю женщин выпадает работа, при выполнении которой они могут соприкоснуться с коронавирусом, который содержится в каплях, попадающих из дыхательных путей, а...