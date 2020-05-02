Клещи проснулись в Москве раньше срока

В столичном регионе клещи проснулись раньше срока. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
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Специалисты рекомендуют москвичам надевать закрытую облегающую одежду при выходе на улицу, высокую обувь и головной убор. Также следует использовать средства от клещей.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Ленинградской области зафиксировано уже 215 пострадавших от укусов клещей в этом году, из них — 76 детей. Больше всего случаев приходится на Гатчинский, Волховский, Всеволожский, Тосненский, Киришский, Сланцевский, Лужской, Тихвинский и Подпорожский районы. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют жителям региона при укусе клеща незамедлительно обращаться в ближайшую поликлинику или травмпункт — медики даже в условиях карантина обязаны оказать первую помощь, так как это является экстренным случаем.
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