Жителям Ленинградской области напомнили порядок действий при укусе клеща

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В Ленинградской области зафиксировано уже 215 пострадавших от укусов клещей в этом году, из них — 76 детей. Больше всего случаев приходится на Гатчинский, Волховский, Всеволожский, Тосненский, Киришский, Сланцевский, Лужской, Тихвинский и Подпорожский районы. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют жителям региона при укусе клеща незамедлительно обращаться в ближайшую поликлинику или травмпункт — медики даже в условиях карантина обязаны оказать первую помощь, так как это является экстренным случаем.

Несмотря на приостановление планового приёма пациентов до 11 мая, обращение с укусом клеща является экстренным случаем, и медики обязаны оказать первую помощь, — сообщают «Невские новости».

Специалисты уточняют, если клеща удалось вытащить в домашних условиях, то рану необходимо обработать спиртом или йодом, а насекомое — обязательно сдать на проверку в лабораторию «Центра гигиены и эпидемиологии».

Как писал NEWS.ru, сибирские учёные опубликовали результаты исследования о клещах-гибридах, появившихся в России. Новый вид паразитов переносит широкий спектр заболеваний и очень неприхотлив к окружающей среде. Клещи могут комфортно обитать в городских парках и скверах. Новые паразиты пока не страшны жителям европейской части России, но высокий риск заразиться энцефалитом от обычных клещей сохраняется. Тёплая зима и ранняя весна повысили их активность. Учёные прогнозируют, что пострадавших от клещей людей предстоящим летом будет значительно больше, чем в предыдущие годы.