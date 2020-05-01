Сибирские учёные опубликовали результаты исследования о клещах-гибридах, появившихся в России. Новый вид паразитов переносит широкий спектр заболеваний и очень неприхотлив к окружающей среде. Клещи могут комфортно обитать в городских парках и скверах. Новые паразиты пока не страшны жителям европейской части России, но у них сохраняется высокий риск заразиться энцефалитом от обычных клещей.

В этом году во многих регионах страны складываются особенно благоприятные погодные условия для размножения клещей. Тёплая зима и ранняя весна повысили их активность. Учёные прогнозируют — пострадавших от клещей людей предстоящим летом будет значительно больше, чем в предыдущие годы. Как рассказала в беседе с NEWS.ru заведующая лабораторией Молекулярной микробиологии ИХБФМ СО РАН, доктор биологических наук Нина Тикунова, вирус клещевого энцефалита распространяется по регионам и ежегодно «охватывает» всё новые территории.

Например, до прошлого года в Московской области инфицированных вирусом клещей не было вообще. Все заболевшие энцефалитом заражались в других регионах. В 2019 году инфицированные клещи впервые появились в столичном регионе и укусили несколько человек. Также случаи заражения опасным заболеванием были зафиксированы в северо-западной части страны и даже в Республике Крым.

Новый вид

В научном журнале Ticks and Tick-borne Diseases было опубликовано исследование учёных из ИХБФМ СО РАН. Они проанализировали особенности новых клещей-гибридов, которые появились в Сибири несколько лет назад. Паразиты возникли в результате скрещивания двух видов — таёжного клеща и клеща Павловского.

Внешне гибриды мало отличаются от своих предшественников, но по способности к адаптации к окружающей среде значительно превосходят их. Учёные говорят — они взяли «всё лучшее» от таёжного клеща и клеща Павловского. Сейчас в окрестностях Новосибирска новый вид вытесняет оба родительских.

Новые клещи — это универсальные солдаты. Они могут жить где угодно: в глухом лесу, в сухой траве на пустыре, в болотистой местности и даже в облагороженных городских парках и скверах.

Гибриды лучше приспособлены к проживанию в сухой подстилке, вытаптываемой людьми. Это как раз то, что наблюдается в наших лесопарковых зонах. Даже такая среда является для них комфортной. Нина Тикунова Заведующая лабораторией Молекулярной микробиологии ИХБФМ СО РАН, доктор биологических наук Заведующая лабораторией Молекулярной микробиологии ИХБФМ СО РАН, доктор биологических наук

Спектр переносимых инфекционных агентов как минимум не меньше, чем у таёжного клеща и клеща Павловского вместе взятых, говорят специалисты. В том числе это и вирус клещевого энцефалита, и лайм-боррелиоз.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Будут ли новые клещи проникать в другие регионы России, эксперты пока сказать затрудняются. Обитающие на европейской территории паразиты не образуют жизнеспособные гибриды.

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению граждан в период майских праздников. В ведомстве напомнили, что за город предпочтительнее выезжать на личном автомобиле или такси. Если без поездки в общественном транспорте не обойтись, нужно использовать маску, а также соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра и обрабатывать руки антисептиком.

Также в Роспотребнадзоре напомнили, что по всей стране уже начался сезон активности клещей. Россиянам рекомендуется не ходить по нескошенной траве, надевать закрытую одежду и обувь с высоким голенищем, а также использовать репелленты и регулярно осматривать себя.