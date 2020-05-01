Сибирские учёные опубликовали результаты исследования о клещах-гибридах, появившихся в России. Новый вид паразитов переносит широкий спектр заболеваний и очень неприхотлив к окружающей среде. Клещи могут комфортно обитать в городских парках и скверах. Новые паразиты пока не страшны жителям европейской части России, но у них сохраняется высокий риск заразиться энцефалитом от обычных клещей.
В этом году во многих регионах страны складываются особенно благоприятные погодные условия для размножения клещей. Тёплая зима и ранняя весна повысили их активность. Учёные прогнозируют — пострадавших от клещей людей предстоящим летом будет значительно больше, чем в предыдущие годы. Как рассказала в беседе с NEWS.ru заведующая лабораторией Молекулярной микробиологии ИХБФМ СО РАН, доктор биологических наук Нина Тикунова, вирус клещевого энцефалита распространяется по регионам и ежегодно «охватывает» всё новые территории.
Например, до прошлого года в Московской области инфицированных вирусом клещей не было вообще. Все заболевшие энцефалитом заражались в других регионах. В 2019 году инфицированные клещи впервые появились в столичном регионе и укусили несколько человек. Также случаи заражения опасным заболеванием были зафиксированы в северо-западной части страны и даже в Республике Крым.
Новый вид
В научном журнале Ticks and Tick-borne Diseases было опубликовано исследование учёных из ИХБФМ СО РАН. Они проанализировали особенности новых клещей-гибридов, которые появились в Сибири несколько лет назад. Паразиты возникли в результате скрещивания двух видов — таёжного клеща и клеща Павловского.
Внешне гибриды мало отличаются от своих предшественников, но по способности к адаптации к окружающей среде значительно превосходят их. Учёные говорят — они взяли «всё лучшее» от таёжного клеща и клеща Павловского. Сейчас в окрестностях Новосибирска новый вид вытесняет оба родительских.
Новые клещи — это универсальные солдаты. Они могут жить где угодно: в глухом лесу, в сухой траве на пустыре, в болотистой местности и даже в облагороженных городских парках и скверах.
Гибриды лучше приспособлены к проживанию в сухой подстилке, вытаптываемой людьми. Это как раз то, что наблюдается в наших лесопарковых зонах. Даже такая среда является для них комфортной.
Спектр переносимых инфекционных агентов как минимум не меньше, чем у таёжного клеща и клеща Павловского вместе взятых, говорят специалисты. В том числе это и вирус клещевого энцефалита, и лайм-боррелиоз.
Будут ли новые клещи проникать в другие регионы России, эксперты пока сказать затрудняются. Обитающие на европейской территории паразиты не образуют жизнеспособные гибриды.
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению граждан в период майских праздников. В ведомстве напомнили, что за город предпочтительнее выезжать на личном автомобиле или такси. Если без поездки в общественном транспорте не обойтись, нужно использовать маску, а также соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра и обрабатывать руки антисептиком.
Также в Роспотребнадзоре напомнили, что по всей стране уже начался сезон активности клещей. Россиянам рекомендуется не ходить по нескошенной траве, надевать закрытую одежду и обувь с высоким голенищем, а также использовать репелленты и регулярно осматривать себя.
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