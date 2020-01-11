https://static.news.ru/photo/1e0038bc-3549-11ea-8a28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Rufeng/Xinhua/Global Look Press

Пекинские врачи провели успешную операцию по замене трёх разрушенных опухолью грудных позвонков 3D-отпечатанными имплантатами.

25-летняя пациентка с раком перенесла операцию по имплантации в Третьей больнице Пекинского университета, в ходе которой были использованы искусственные позвонки из титанового сплава, — сообщает ChinaDaily.

Главный хирург больницы Лю Чжунцзюнь считает такую реконструкцию позвоночника единственным способом избежать паралича для многих пациентов. Он с коллегами проводил исследования по 3D-печати материалов для имплантации позвонков с 2010 года и уверен, что как только технология заработает в полном масштабе, расходы на эту операцию для пациентов значительно снизятся.

Как писал NEWS.ru, врачам в китайской больнице удалось извлечь из кишечника 51-летнего мужчины зубную щётку, которую он проглотил 20 лет назад. Бывший заключённый по фамилии Ли обратился за медицинской помощью из-за сильных болей в животе. Сделав томографию, врачи обнаружили в его кишечнике зубную щётку. Предмет вытащили с помощью эндоскопа. Ли рассказал, что проглотил предмет в тюрьме. До этого у него диагностировали ВИЧ, которым он заразился, употребляя наркотики.