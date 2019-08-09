Врачам в китайской больнице удалось извлечь из кишечника 51-летнего мужчины зубную щётку, которую он проглотил 20 лет назад.
Как сообщает
По словам медиков, если бы щётка пробыла в организме мужчины ещё какое-то время, она бы попала в печень, что привело бы к летальному исходу. Ли рассказал, что проглотил предмет в тюрьме. До этого у него диагностировали ВИЧ, которым он заразился, употребляя наркотики.
Ранее News.ru писал, что 19-летний индиец Суджит Кумар страдает от загадочной болезни желудка, который не перестаёт расти. Из-за этого его живот раздулся до аномальных размеров.