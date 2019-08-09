https://static.news.ru/photo/ba5b22ae-bab9-11e9-8d95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Uli Deck/dpa/Global Look Press

Врачам в китайской больнице удалось извлечь из кишечника 51-летнего мужчины зубную щётку, которую он проглотил 20 лет назад.

Как сообщает Mirror , бывший заключённый по фамилии Ли обратился за медицинской помощью из-за сильных болей в животе. Сделав томографию, врачи обнаружили в его кишечнике зубную щётку. Предмет вытащили с помощью эндоскопа.

По словам медиков, если бы щётка пробыла в организме мужчины ещё какое-то время, она бы попала в печень, что привело бы к летальному исходу. Ли рассказал, что проглотил предмет в тюрьме. До этого у него диагностировали ВИЧ, которым он заразился, употребляя наркотики.

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