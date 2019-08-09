19-летний индиец Суджит Кумар страдает от загадочной болезни желудка, который не перестаёт расти. Из-за этого его живот раздулся до аномальных размеров.
Как
Как писал News.ru, исследователи из Университета Суррея выяснили, что избыток жира на животе может вызвать развитие сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. Учёные утверждают, что накопление брюшного жира опасно тем, что он окружает жизненно важные органы. Со временем это может привести к появлению жира в печени, сердце, поджелудочной железе и мышцах. Кроме того, это плохо влияет на обмен веществ.