https://static.news.ru/photo/dca8e6be-ba7a-11e9-8cd2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mail Today/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

19-летний индиец Суджит Кумар страдает от загадочной болезни желудка, который не перестаёт расти. Из-за этого его живот раздулся до аномальных размеров.

Как сообщает Daily Mail, первые симптомы у молодого человека появились в семь лет, но врачи так и не смогли найти причину такого расстройства. Кумар рассказал, что в школе над ним постоянно издевались. Сейчас он работает механиком на велосипедном заводе, коллеги относятся к нему доброжелательно и не смеются над его заболеванием.

Как писал News.ru, исследователи из Университета Суррея выяснили, что избыток жира на животе может вызвать развитие сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. Учёные утверждают, что накопление брюшного жира опасно тем, что он окружает жизненно важные органы. Со временем это может привести к появлению жира в печени, сердце, поджелудочной железе и мышцах. Кроме того, это плохо влияет на обмен веществ.