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Кардиолог из США Элизабет Клодас назвала четыре простых шага, которые навсегда помогут людям, страдающим от повышенного артериального давления, избавиться от своего недуга.

Так, прежде всего следует обратить внимание на вес. Если есть лишние килограммы, то от них необходимо как можно скорее избавиться. При этом следует следить за своим рационом и не навредить здоровью.

Следующим шагом на пути к нормализации давления является сокращение потребления продуктов, содержащих натрий. Для этих целей кардиолог рекомендует перед каждым приёмом пищи съедать сырой фрукт или овощ на выбор.

Кроме того, следует полностью отказаться от вредных привычек, таких как курение и употребление любых алкогольных напитков.

Четвёртым шагом для успешной борьбы с гипертонией является физкультура. Ежедневные упражнения помогут укрепить сердечно-сосудистую систему и улучшить общее состояние здоровья, сообщает портал «Утро.ру».

Как писал News.ru, специалисты из Лондонской медицинской школы установили, что употребление свекольного сока способствует снижению артериального давления без дополнительного применения лекарств. В ходе исследования, в котором приняли участие 15 человек, страдающих гипертонией, выяснилось, что ежедневное употребление стакана сока из свёклы ощутимо снижает как систолическое, так и диастолическое давление. Отмечается, что целебный эффект наблюдается уже через час.