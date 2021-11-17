Как защитить себя и близких в осенний пик заболеваемости COVID-19

Ноябрь снова бьёт рекорды по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Около сорока тысяч новых случаев в сутки фиксируют на основе анализов. К ковидной статистике можно добавить прочие ОРВИ и грипп, которые никуда не исчезли. Это при том, что вакцинация идёт полным ходом.

Всё больше граждан идут на профилактические прививки от COVID-19. Всё меньше слышны голоса противников вакцинации, что уже облегчает работу врачей «в полях». Можно задаться вопросом о целесообразности прививок, если это не 100-процентная защита от болезни. Ответ можно подсмотреть у стран, которые эффективно борются с этим заболеванием. Статистические данные Израиля, где от ковида привито больше 80% населения, также демонстрируют рост заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. Но те же данные показывают, что тяжёлых случаев течения болезни стало более чем в два раза меньше, чем до тотальной вакцинации. А значит, прививки действительно помогают людям натренировать иммунитет на борьбу с COVID-19. Значит, вакцинация — это эффективное средство первичной профилактики.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Однако вакцина не лечит COVID-19. К тому же существует немало граждан, которые не могут вакцинироваться из-за особенностей иммунной системы, хронических заболеваний и т. д. Что же им делать, когда они почувствуют первые симптомы болезни?

Первый шаг – вызов врача на дом. Не стоит ходить в поликлинику и уж тем более на работу. Второе: максимально ограничить общение с родными, проживающими вместе с заболевшим. И, в-третьих, пока ждут врача, им стоит приступить к лечению самостоятельно. Главное, принимать те препараты, которые безопасны и рекомендованы Минздравом России. Это, в частности, «Амиксин», спрей «Генферон лайт», «Коделак» и другие — все те, что указаны в рекомендациях Минздрава России по лечению COVID-19.

Чтобы правильно подобрать лекарство, нужно знать о том, как именно наш организм борется с вирусными инфекциями.

Важнейшую роль в этом играют интерфероны. Это белки, которые вырабатываются в организме в ответ на вторжение вирусов. В результате их действия происходит блокирование репликации (размножения) вирусов. Выделяют четыре типа интерферонов – альфа, бета, гамма, лямбда. Интерфероны класса лямбда – первая линия обороны. Они встречают вирусы на этапе прикрепления к слизистой дыхательных путей и мешают их проникновению внутрь клеток. Интерфероны альфа и бета препятствуют размножению вирусов внутри клеток и делают окружающие здоровые клетки устойчивыми к инфекции. Гамма-интерфероны предупреждают развитие осложнений, снижая риск затяжной простуды и гриппа.

Американская ассоциация микробиологов опубликовала результаты исследования , в котором были отобраны 48 препаратов из разных стран для оценки противовирусной активности. Эксперименты показали наличие противовирусной активности в отношении SARS CoV-2 у «Амиксина». При этом «Амиксин» — единственный индуктор интерферонов , который стимулирует выработку всех четырёх их видов, что ведёт к подавлению размножения вирусов.

Валентина Певчих

Немаловажным является и то, что индукторы интерферонов присутствуют в новейших рекомендациях Минздрава по лечению сезонных ОРВИ и COVID-19, а также продаются в аптеках без рецепта.

Симптоматика COVID-19 мало чем отличается от любого другого острого респираторного вирусного заболевания. Поэтому кроме приёма противовирусных препаратов в первые дни болезни стоит добавить обильное питьё, витаминно-минеральные комплексы, антигистаминные препараты, а вот физические нагрузки, наоборот, стоит отложить на время, так как организму необходимо бросить все силы на борьбу с болезнью. Врачи рекомендуют проветривать помещение, где находится больной, и пользоваться увлажнителями воздуха. Проведённое в США в 2013 году масштабное исследование показало, что при низкой относительной влажности (23%, обычный показатель для помещений с включённым отоплением) в воздухе остаются 70–77% вирусных частиц, которые выделялись людьми при разговоре или кашле. При влажности 43% их уже меньше — всего 14%, остальные погибают. Сухой воздух усугубляет симптоматику ОРВИ и ОРЗ, так что заболевшим стоит определять уровень влажности гигрометром и при необходимости использовать увлажнитель воздуха. Как правило, эти устройства уже оснащены функцией измерения влажности. Оптимальный уровень влажности воздуха в помещении — 40–60%.

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Когда заболевшего ОРВИ пациента посетит врач, необходимо сообщить ему о принимаемых препаратах и мерах борьбы с болезнью. Важно не откладывать лечение на потом и сразу приступить к борьбе с вирусами. Так организм гораздо быстрее и без последствий преодолеет даже новую коронавирусную инфекцию.