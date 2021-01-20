Исследования вакцины «Спутник V» на детях завершатся до конца года

https://static.news.ru/photo/ec14d938-5b22-11eb-869d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В НИЦ им. Гамалеи заявили, что панируют завершить испытания вакцины от коронавируса «Спутник V» на несовершеннолетних до конца текущего года. Об этом заявил замдиректора исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Денис Логунов.

Такое исследование запланировано, будет проведено в течение этого года, — цитирует специалиста РИА Новости.

Представитель НИЦ, где была разработана первая в мире вакцина от COVID-19 напомнил, что пока вакцинация от коронавируса в России недоступна для несовершеннолетних из-за отсутствия соответствующих исследований.

Логунов добавил, что за время пострегистрационных исследований новых побочных эффектов вакцины «Спутник V» выявлено не было. Среди неблагоприятных реакций организма на вакцинацию встречаются такие симптомы как мигрень, боль в месте, куда была сделана прививка, а также повышение температуры.

Ранее NEWS.ru писал, что, по словам Логинова, уже около 32 тысяч россиян сделали оба укола в рамках вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V». В гражданский оборот будет передано более 1,6 млн доз вакцин от коронавируса. Кроме того, в ближайшее время власти планируют выпустить ещё более 2,6 млн доз препаратов, сообщил он.