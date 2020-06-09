Использование Интернета помогает пожилым мужчинам сохранить ясность ума

https://static.news.ru/photo/4b7652c4-aa1d-11ea-a87c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay

Швейцарские учёные из Университета Женевы выяснили, что у пожилых мужчин, которые пользуются Интернетом, когнитивные способности выше, чем у тех, кто делает это не очень активно или вовсе не пользуется Сетью.

Учёные исследовали на протяжении шести лет взаимосвязь между активностью в Интернете и когнитивными функциями у пожилых людей. В исследовании приняли участие почти тысяча человек, сообщает «Российская газета».

Испытуемые периодические проходили тесты на определение когнитивных способностей. В результате эксперимента обнаружилось, что у тех, кто более активен в Интернете, когнитивные способности выше, чем у неактивных интернет-пользователей. Такая тенденция отмечена преимущественно среди испытуемых мужского пола.

Теперь учёные намерены выяснить, почему использование Интернета повышает когнитивные способности у мужчин.

Как писал NEWS.ru ранее, американские нейрофизиологи и психологи Университета Джонса Хопкинса выяснили, что человеческий мозг не воспринимает мир объективно. Учёные обнаружили, что сознание дополняет полученную информацию, звуки и изображения. Таким образом, мозг меняет эту информацию.