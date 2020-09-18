Испанские диетологи рассказали, как худеть без диет

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Испанские диетологи рассказали, как похудеть, не прибегая к диетам.

Диетолог клиники Alimmenta в Барселоне Адриана Орос сообщила, что похудеть поможет простой «метод тарелки».

Он заключается в том, что тарелку надо поделить на три части. Половина тарелки должна быть заполнена овощами, они могут быть как свежие, так и приготовленные. Четверть тарелки — белки высокой биологической ценности: бобовые, раба, морепродукты, нежирные виды мяса, яйца. Оставшаяся часть тарелки может быть заполнена углеводами: рисом, макаронами или пастой, картофелем, цельнозерновым хлебом, сообщает «ИноСМИ».

По словам диетолога, «метод тарелки» — это и есть сбалансированное и здоровое питание. Она отметила, что также в тарелку можно добавить жиры: растительное масло, орехи, семена, авокадо. Преимущественно стоит выбирать именно растительное масло, лучше оливковое высокого качества.

Диетолог Элиса Эскориуэла сообщила, что люди часто забывают употреблять сложные углеводы, которые важны для полезного питания и похудения. Они помогают насытить организм и содержат клетчатку.

Специалисты по питанию отметили, что готовые полуфабрикаты, вроде сосисок и котлет, не могут быть здоровым питанием. В них содержатся добавки, сахар, соль и насыщенные жиры.

Адриана Орос пояснила, что важно не забывать о разнообразии в рационе. Нельзя постоянно питаться только мясными продуктами или только овощами.

Мы потребляем очень много мяса, но совсем не используем другие источники белков высокой биологической ценности, например, рыбу жирных и нежирных сортов, морепродукты, яйца и даже небольшое количество бобовых, содержащих растительные белки, — привели слова диетолога на портале.

Кроме того, специалист отметила, что ускорить процесс похудения помогут полноценный отдых, употребление достаточного количества воды, физическая активность и отсутствие стресса.

Как писал NEWS.ru ранее, специалисты по питанию и фитнесу рассказали, какие ошибки совершают люди, которые начинают вести здоровый образ жизни. Они отметили, что люди, которые начинают вести ЗОЖ, забывают о полноценном отдыхе и сне, а также питании.