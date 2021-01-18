Инфекционист высказался о влиянии морозов на коронавирус

https://static.news.ru/photo/45584204-596c-11eb-920f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский оценил влияние морозов на распространение коронавируса. Он отметил, что морозы в пределах 20 градусов не оказывают губительного воздействия на сам вирус.

Тем не менее в такой температуре воздуха кроется своя опасность. Дело в том, что в такую погоду люди больше времени проводят в закрытых помещениях, из-за чего повышается риск заразиться коронавирусом.

Ситуация двоякая. На сам вирус это практически никак не оказывает влияние, потому что температура до минус 20 губительно на вирус не влияет, — рассказал Вознесенский.

Однако специалист уточнил, что морозы все равно оказывают влияние на эпидемиологическую обстановку. В холодную погоду люди предпочитают больше времени проводить внутри закрытых помещений или же со своей семьёй.

Таким образом, контакт между людьми получается более тесным и долгим, что может привести к заражению. Вознесенский напомнил, что большинство жителей России уже вышли на работу и в школы, передает РИА Новости.

Дистанцирование и средства самоизоляции — forever. И, естественно, вакцинация, — добавил Вознесенский.

Ранее NEWS.ru писал, что инфекционист Евгений Тимаков оценил риски заразиться коронавирусом во время крещенских купаний. Он объяснил, что на морозе вирусы передаются реже. Кроме того, попасть в организм им не даёт выброс адреналина, который происходит при погружении в ледяную воду.