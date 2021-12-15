Инфекционист рассказал об опасности слишком частой ревакцинации

Повторная вакцинация чаще чем раз в шесть месяцев, может негативно повлиять на здоровье. Как рассказал кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Андрей Поздняков, слова которого приводит «Доктор Питер», частая ревакцинация не даст результата либо приведёт к так называемой перегрузке иммунного ответа независимо от того, сделана ли прививка комбинированными вакцинами или одной и той же вакциной.

[Несоблюдение сроков] может привести к обратному эффекту прививки: частое введение вакцин может заблокировать иммунную систему, и организм не сможет обеспечить необходимый уровень защиты, — пояснил эксперт.

Ранее основатель BioNTech Угур Шахин заявил, что из-за штамма «омикрон» целесообразно получать третью бустерную дозу вакцины через три месяца после второй. По его мнению, две дозы препарата не обеспечивают необходимую защиту от новой вариации. Кроме того, Объединённый комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) Великобритании решил сократить интервал между первичной вакцинацией и ревакцинацией от COVID-19 до трёх месяцев.

В то же время специалисты центра Гамалеи предупредили о возможности непредвиденных последствий в случае введения бустерных доз мРНК-вакцин через три месяца после основной вакцинации. К данному типу препаратов относятся вакцины Pfizer и Moderna. Учёные подчеркнули, что ещё ни одна пандемия не приводила к тому, чтобы ревакцинацию устраивали уже через три месяца после основного курса вакцинации.