Инфекционист рассказал о «коварстве» индийского штамма
Александр Чеков
Александр Чеков
18:35, 07 июля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Человек с индийским штаммом коронавируса после видимого периода благополучия на седьмой-восьмой день может попасть в больницу. Об этой коварной особенности рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков, сообщает РИА Новости.
Мы понимаем, что если упущена ситуация в начале заболевания и человек не получил стартовой терапии, то есть большой риск, что он может попасть в больницу после видимого периода благополучия, на седьмой-восьмой день после начала болезни, — цитирует его агентство.
Тимаков добавил, что это происходит из-за способности мутировавшего вируса обходить иммунные барьеры.
Ранее Тимаков спрогнозировал, что третья волна COVID-19, которая началась в России весной, будет длиться ещё по меньшей мере месяц. По его словам, россияне расслабились и не реагировали на призывы соблюдать элементарные меры профилактики и прививаться.