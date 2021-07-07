Инфекционист рассказал о «коварстве» индийского штамма

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В мире фиксируются случаи заболевания коронавирусом в третий раз. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков, пишет РИА Новости.

Мы сейчас видим с вами, что люди заболевают не просто второй раз, те, кто болел в первую-вторую волну, а сейчас поступают в больницы люди, которые болеют в третий раз, —...