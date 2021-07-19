Иммунологи нашли способ выявить опасную для жизни инфекцию

Способ сделать более точной диагностику баррелиоза — одной из самых опасных инфекций, передаваемых клещами, нашли специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Они создали уникальный иммуночип, способный точно определить антитела к патогену и своевременно приступить к лечению. Об этом пишут «Известия».

По словам создателей, речь идёт об иммуночипе с флуоресцентной детекцией — данный инструмент позволяет выявить нужные белки с помощью фиксации излучения. Для проведения анализа необходима сыворотка крови пациента.

Сам чип представляет собой слайд из стекла и пластика, покрытый нитроцеллюлозой, на котором размещены антигены и синтетические пептиды — фрагменты белков возбудителя инфекции. Специальные реактивы позволяют определить комплекс антиген — антитело. Это позволяет медикам понять, был ли у человека контакт с потенциально опасной бактерией.

Боррелиоз в отличие от энцефалита не контролируется с помощью вакцин. Его переносчиком является каждый третий клещ, живущий в лесу, на даче, в парке. При этом до последнего времени проблема усугублялась тем, что у многих людей не проявлялось никаких опасных симптомов на протяжении нескольких недель. Однако после этого болезнь входит в хроническую стадию, происходит поражение суставов, нервной системы и других органов. Вылечить болезнь на этой стадии довольно проблематично.

Ранее сообщалось, что сибирские учёные научились быстро выявлять клещевые инфекции.